Els comptes dels grups es podran consultar a partir de demà

La informació econòmica corresponent a l'actual legislatura es podrà consultar a la web del Consell General

Actualitzada 07/07/2020 a les 19:52

Redacció Andorra la Vella

La reunió de la junta de presidents dels grups parlamentaris celebrada aquesta tarda ha acordar publicar al portal web del Consell General la seva informació econòmica corresponent a l'actual legislatura, és a dir, entre el maig i el desembre del 2019 i el primer semestre del 2020, demà 8 de juliol. Els comptes de totes les formacions es podran consultar per tothom, una mesura que es va aprovar a mitjans del mes passat en el marc dels nous procediments de transparència.

En la trobada d'avui, també s'ha acordar que el debat sobre l'orientació política de Govern tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de setembre, mentre que la propera reunió de la junta de presidents se celebrarà el 9 de setembre. Per altra banda, s’ha determinat designar competent a la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura Joventut i Esports per a conèixer la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, així com designar competent a la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient per a tractar el Projecte de llei del Codi de la circulació i finalment -tot i està pendent d’admissió a tràmit-, la Comissió Legislativa d’Economia per conèixer el Projecte de llei de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica.