El comú instal·larà un pas de vianants elevat a la Creu Grossa

Entre demà i dijous hi hauran restriccions en el trànsit de vehicles per dur a terme els treballs

Actualitzada 07/07/2020 a les 12:27

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha informat que entre demà i dijous hi hauran restriccions en la circulació al carrer de la Creu Grossa per instal·lar-hi un pas de vianants elevat adaptat per a les persones amb diversitat funcional amb el qual també es vol contribuir a reduir la velocitat dels vehicles. De fet, l'actuació s'emmarca en la política de pacificació del trànsit i de desenvolupament d’una ciutat per a les persones de la corporació. L'accés al carrer Bisbe Príncep Iglesias des de l'avinguda Meritxell no estarà permés i els vehicles procedents del carrer Doctor Molines (on hi ha l'aparcament Meritxell) hauran de girar a la dreta obligatòriament per incorporar-se a l'avinguda Meritxell. D'altra banda, els vehicles procedents de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell pel carrer Sant Andreu en direcció a la Creu Grossa seran desviats pel carrer de les Canals, i a l'encreuament hauran de girar a la dreta obligatòriament.

#1 Arístides Areny

(07/07/20 12:32)