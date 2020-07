Actualitzada 07/07/2020 a les 06:45

La Fundació ONCA va concretar els preparatius per a On-Carrer, un cicle de concerts al carrer durant el juliol i l’agost que tindran un caire “casual” per evitar les concentracions de públic i afavorir la “sorpresa” de trobar-se músics al carrer. Els concerts del cicle promogut amb la col·laboració del Govern i la Fundació Crèdit Andorrà tindran una durada d’entre 20 i 25 minuts. Hi haurà 26 actuacions de 44 artistes.