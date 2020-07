Dos morts en l'accident d'un helicòpter a la Vansa i Fórnols

Haritz Galarraga va ser una de les víctimes a la col·lisió que va tenir lloc a Fórnols

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:46

Redacció La Vansa i Fórnols

Dues persones van perdre la vida en un accident d’helicòpter que va tenir lloc ahir al migdia al terme municipal de la Vansa i Fórnols, a l’Alt Urgell, prop del paratge de Sant Marc. Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va activar el pla especial per a emergències aeronàutiques quan prop de les 12 hores un testimoni va trucar al 112 per alertar que s’havia estavellat un helicòpter que estava en flames. En arribar al lloc dels fets, els efectius dels cossos d’emergència van confirmar la mort dels dos ocupants, Haritz Galarraga i Jordi Figueras, que es trobaven a la zona realitzant tasques de manteniment de les línies elèctriques quan es van estavellar. Els mossos d’esquadra han obert una investigació per esbrinar-ne les causes.

En el pla d’emergències de l’accident d’ahir hi van participar un helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre del sistema d’emergències mèdiques (SEM), així com tres mitjans aeris dels bombers de la Generalitat, dos dels quals del grup d’actuacions especials, que van ser els primers a arribar al lloc de l’incident. De seguida van actuar amb extintors per evitar que les flames s’estenguessin a la massa forestal.

Galarraga era un pilot i empresari nascut a Sant Sebastià amb contacte amb Andorra que tenia 48 anys, mentre que la segona víctima va ser el vilafranquí Jordi Figueras, de només 30 anys. El basc era el propietari de l’empresa especialitzada en el transport aeri d’estructures de gran pes; va fundar Helitrans Pyrinees a la Seu d’Urgell el 2006. En una entrevista al Diario Vasco, va explicar que prèviament havia estat en una empresa de treballs aeris i que “vaig decidir muntar la meva perquè volia canviar la manera de fer algunes coses”. “A poc a poc vam anar avançant i tenint més feina”, afegia. Així mateix, va indicar que tot i estar establerts en el territori de l’Alt Urgell, “treballem a tot Espanya i a Amèrica del Sud”. Fins i tot en alguna ocasió havien anat al Kazakhstan.

Galarraga ja havia tingut un ensurt amb un helicòpter el 2015. El 19 de maig va enlairar-se d’Almeria, on havia dut a terme unes tasques amb el català Marcel Selma, rumb cap a la Seu d’Urgell, però quan passaven per Múrcia els va enxampar una tempesta amb llamps i fortes pedregades que els va desviar cap al mar. Quan sobrevolaven la costa de Pinedo un problema tècnic els va obligar a realitzar un aterratge d’emergència i l’aeronau va caure a l’aigua pels volts de les 15.18 hores.

Uns segons abans de l’impacte, el rotor va començar a fer un soroll estrany i van anar perdent altura. Tot i això, Galarraga va aconseguir que l’helicòpter toqués al mar de panxa i va accionar el sistema d’obertura d’emergència, fet que els va permetre saltar poc abans que s’enfonsés l’aparell a cinc quilòmetres de la costa. Després de lluitar contra la hipotèrmia nedant durant una hora, van ser rescatats.



