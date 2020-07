Bomosa Fundació presenta el llibre 'Les joies de la fauna d'Andorra'

La ministra Sílvia Calvó i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros han participat en l'acte de presentació de l'obra de Mario Chimenea

Bomosa Fundació presenta el llibre solidari 'Les joies de la fauna d'Andorra'

Bomosa Fundació ha presentat aquest vespre el seu llibre solidari “Les joies de la fauna d’Andorra”, un recopilatori actualitzat de les publicacions del biòleg i autor del llibre, Mario Chimenea, entre els mesos de març del 2017 i de juny del 2019, en diferents mitjans de comunicació, adaptant-les a una redacció atractiva per al públic en general, amb llegendes, curiositats i explicacions mitològiques. Quaranta espècies d’animals són descrites pel seu autor, que durant la presentació ha detallat la finalitat d'aquest llibre és "solidària a favor dels projectes socials de Bomosa Fundació, així com el poder presumir d’un país únic en diversitat i en especies i, sobretot, obrir els ulls dels lectors, perquè puguin veure l’entorn que ens envolta amb una perspectiva ecologista i natural, deixant-se sorprendre".

A l’acte, el fundador de la societat Turi Mora ha ressaltat que "des de Bomosa, tant la part empresarial com social i filantròpica, hem impulsat i donat suport a projectes que aporten valor afegit al país, especialment, pensant en la protecció de les persones, els animals i el medi ambient”, perquè “volem contribuir a fer d’Andorra un referent en aquests àmbits i ens fa molta il·lusió compartir valors i projectes que sumen en aquesta direcció". En aquest sentit, ha assegurat que Bomosa Fundació destinarà els beneficis de la venda d’aquest llibre als seus projectes de cura i suport a animals vulnerables d’Andorra, com són els seus programes de conscienciació contra l’abandonament i a favor de l’adopció, així com d’assistència veterinària i el banc d’aliments.

En l'acte hi han assistit la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que ha destacat el valor del patrimoni natural posant de relleu que "som un país conscient del fet que la natura i els paisatges són el nostre actiu principal, ja sigui de cara al turisme com per la qualitat de vida dels que vivim aquí. El nostre patrimoni natural mereix ser més conegut, protegit i valoritzat." També ha participat l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Ángel Ros Domingo, que per una banda ha volgut donar suport a Mario Chimenea, treballador de l’ambaixada i, per l’altra, ha destacat que "hi ha dos característiques que marcaran aquest segle: la sensibilitat mediambiental i la lluita contra el canvi climàtic que amenaça la biodiversitat i aquest llibre s'emmarca en la difusió del coneixement del medi i, de les aus en particular, via imprescindible per respectar el medi ambient".