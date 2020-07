Anul·len les actuacions d'una companyia de Lleida a Andorra

Els artistes de l'empresa de teatre i animació Xip Xap provenen d'una zona de risc de contagi i s'ha pres la decisió com a mesura de precaució

Un promotor musical d'Andorra ha anul·lat algunes actuacions al país de la companyia de teatre i animació de Lleida Xip Xap en tractar-se d'artistes que provenen d'una zona de risc de transmissió comunitària per la Covid-19. La mesura compta amb el suport de Govern, que ja en l'últim decret que va aprovar sobre qüestions relatives a la mobilitat va fixar que el país no disposa de restriccions de mobilitat amb Espanya però sí que compta amb un apartat que contempla el dret d'admissió a aquells ciutadans que provinguin "de zones declarades de major risc de transmissió de la infecció", com és el cas aquests dies de la comarca del Segrià. En aquests casos, els ciutadans que vulguin entrar a país hauran de realitzar un confinament de 15 dies. Jordi Granell, de la companyia familiar lleidatana, ha qüestionat la decisió i ha descartat risc de contagi ja que "els artistes estem pujats a un escenari amb distància de seguretat amb el públic". Granell, que ha assegurat sentir-se "trist i decebut" pel veto, ha assegurat no entendre la mesura. "De res ens serveix que el Govern ens deixi sortir de la comarca per motius laborals si després ens veten a l'altre costat de la frontera". Xip Xap tenia una segona actuació contractada per aquesta setmana a Andorra que tampoc podrà realitzar.