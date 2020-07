Un total de 78 docents donaran classes de reforç a 168 alumnes durant l'estiu

El grup de professors voluntaris vol minimitzar l’impacte de la crisi en els alumnes

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:30

Lorena Giménez Andorra la Vella

El col·lectiu de 78 docents d’educació primària i secundària que s’han ofert voluntaris per donar classes de reforç a alumnes de primària durant l’estiu donen tret de sortida a la iniciativa aquest matí. Així ho va explicar al Diari un dels organitzadors del projecte, Carles Perea, qui va indicar que s’han inscrit 163 alumnes dels tres sistemes educatius. “A tots els professors ens uneix el mateix sentiment, per una banda donar resposta a les necessitats, i d’altra banda donar un cop de mà per intentar minimitzar l’impacte de la crisi sanitària a l’aprenentatge dels més petits”, va exposar.

Així, l’organitzador va manifestar que han distribuït els infants en dues franges horàries, de 9 hores a 10 de dilluns a divendres durant tot el mes de juliol. “Hem dividit les classes en dos torns perquè l’infant se senti segur i que els docents se centrin en les necessitats educatives que tinguin”, va expressar l’organitzador. “És una atenció individualitzada, cada docent tindrà com a molt cinc o sis alumnes per torn”, va afegir.

D’aquesta manera, va apuntar que l’objectiu del professorat voluntari és “que recordin aquest acompanyament durant l’estiu des de l’aprenentatge significatiu, no volem treballar molts continguts i ràpid, sinó al contrari, fer el possible perquè entenguin el concepte amb claredat”.

Perea també va explicar que durant la primera quinzena de juliol les classes es duran a terme a les escoles andorranes de les parròquies de la Massana, Encamp, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. D’altra banda, durant la segona quinzena, es faran als centres del sistema andorrà de la capital i Escaldes, ja que “la majoria de docents resideixen allí”.

Quant a l’aportació del ministeri d’Educació a la iniciativa dels docents, l’organitzador va posar en relleu que “ens han ajudat ha adquirir tots els equips de protecció individuals i ens han proporcionat un acord amb les empreses de neteja, que s’encarregaran de desinfectar les aules cada dia”. I també “ens ha fet costat en tot moment i ens ha proporcionat els contactes per gestionar tota la qüestió administrativa”.