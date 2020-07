Sis mesos d'arrest condicional per a la parella que es va allotjar tres mesos al país gratuïtament

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:58

Lorena Giménez Andorra la Vella

El tribunal de Corts va condemnar a sis mesos d’arrest condicional la parella de Tenerife que es van allotjar en dos establiments d’hoteleria del país durant tres mesos sense abonar l’import de les factures. Els magistrats també van imposar el pagament d’un total de 4.225,14 euros en concepte de responsabilitat als dos hotels, 225 euros a un i 4.000 a l’altre. La pena dictada coincideix amb la demanda que va realitzar el ministeri fiscal durant la vista oral el mes de juny passat. La defensa demanava l’absolució dels condemnats.

Els condemnats, que no es van personar a la lectura de la sentència ja que es troben al seu territori d’origen, van arribar a Andorra l’any 2016 per tramitar els documents i obtenir una herència que tenien pendent de cobrar. Amb aquesta premissa, els acusats van assegurar al propietari del primer hotel on es van allotjar que saldarien el deute acumulat durant el mes de setembre que disposessin dels diners de l’herència que, segons indicava la parella, era un xalet situat a Engolasters. De la mateixa manera, en el segon establiment, en el qual van pernoctar-hi dos mesos, van “estafar” la propietària amb la mateixa història i per “agafar confiança” van abonar les primeres dues nits.