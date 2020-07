Petició de sis anys de presó per passar sis quilos de marihuana

La fiscalia també demana cinc anys i una sanció de 30.000 euros per dos joves que formaven part d'una xarxa de venda de droga que s'introduia des d'Espanya

La fiscalia ha demanat sis anys de presó i 60.000 euros de multa per a un dels tres joves que van ser detinguts el març amb sis quilos i mig de marihuana, i cinc anys i una sanció de 30.000 euros pels altres dos acusats. Els detinguts, que formaven una xarxa organitzada que introduïa i venia marihuana al país, van ser enxampats per la policia en el marc de l'operació 'Elit' amb també 1.765 euros i "altres objectes d'interès". La defensa de l'acusat amb la pena més alta ha demanat 1 any i mig de presó i la resta del període com a condicional, amb l'atenuant de l'addicció, mentre que per un dels altres dos joves ha sol·licitat 15 mesos de presó i quatre anys de condicional més una multa de 2.000 euros i la lliure absolució per a l'altre acusat. La xarxa organitzada actuava de manera que dos dels arrestats es desplaçaven fins a Espanya en un cotxe de lloguer per comprar la droga i posteriorment es dirigien a un punt fronterer muntanyós no habilitat i sense vigilància, limítrof amb la parròquia de Sant Julià de Lòria, on un altre dels implicats passava la marihuana a territori andorrà a peu. El vehicle que havia carregat la droga es dirigia després a prop de Fontaneda per recollir el company que la portava a peu i baixaven fins a Sant Julià, on es trobava en un cotxe l'altre acusat fent tasques de vigilància per alertar de la presència de la policia. Després, els dos vehicles es desplaçaven fins a Escaldes-Engordany, on tenien previst guardar la marihuana, però el vehicle de vigilància ho feia un centenar de metres per davant del que portava la droga per tal d'alertar per telèfon de possibles controls de la policia. Els dos vehicles van ser interceptats per la policia quan es dirigien al punt on guardaven els estupefaents.