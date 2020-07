Mor als 100 anys el compositor de sardanes Jaume Casadevall

Pare del president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, residia a Andorra des del 1957

El sardanista Jaume Casadevall i Costa (Cornellà de Terri, 1919) va morir ahir als 100 anys a Encamp. El pare del president del Consell superior de la Justícia, Enric Casadevall, era conegut per la seva extensa trajectòria com a compositor de sardanes, amb més d'un centenar d'obres a les seves esquenes, entre les quals hi ha Més que un club, composada per a l'FC Barcelona. També ha realitzat múltiples composicions referents al Principat, com Andorra, Comapedrosa, El mirall d'Encamp o El riu Valira, entre moltes altres. Casadevall va arribar al país el 1957 després d'una llarga peripècia per la guerra civil espanyola. El 2014 va ser un dels guardonats dels premis Àgora Cultural que s'atorguen en el marc del Dia de la cultura. La seva missa funeral se celebra demà a la tarda (16 h) a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp.