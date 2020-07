La Massana dona el tret de sortida als esports d'estiu amb 162 inscrits

La xifra d'infants es manté estable respecte a anys anteriors

La Massana prepara la logística dels esports d'estiu Infants inscrits en una edició anteriors dels esports d'estiu a la Massana. Eduard Comellas/Comú de La Massana

Malgrat que la setmana passada el comú de la Massana ja va oferir algunes activitats amb el final del curs acadèmic, no ha estat fins avui que s'ha donat oficialment el tret de sortida als esports d'estiu a la parròquia, així com les Setmanes temàtiques per als infants i l’Estiu Jove per a joves entre han fet els dotze i divuit anys. En aquesta primera setmana hi ha 162 infants inscrits, els quals passaran una setmana variada, amb jocs, excursions i tallers. Les Setmanes temàtiques han arrencat amb el curs d'arts escèniques “Step Up La Massana”, per aprendre a ballar i cantar dalt un escenari. "Totes les activitats tenen un caràcter cent per cent lúdic perquè volem que els nens es diverteixin, però també totes tenen un rerefons educatiu i els nostres monitors treballen per transmetre valors", ha comentat el conseller massanenc, Kevin Poulet.

En la mateixa línia s’ha organitzat també l’Estiu Jove, en aquest cas en horari de matí, "ja que els joves necessiten també el seu temps per anar per lliure" tal i com ha indicat Poulet. Cada dia se’ls proposa activitats diferents, que van des de la cursa d’orientació fins a diverses disciplines esportives (boxa, escalada, esquaix...) o un taller fotogràfic. El comú de la Massana ha recordat que ofereix subvencions a totes les famílies que no poden assumir el cost de les activitats, ja que "l’objectiu és que cap infant ni jove no es quedi sense passar unes bones vacances".