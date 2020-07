La brigada cubana s'ofereix a tornar a cooperar en cas d'un rebrot al país

Pérez Ulloa afirma que el Govern “ens ha comunicat que existiria aquesta possibilitat”

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:51

Adrià Esteban Andorra la Vella

La brigada mèdica cubana ha retornat al seu país d’origen amb la ferma convicció que la seva contribució per minimitzar l’impacte de la Covid-19 ha estat un èxit. En aquest sentit, el cap de la missió caribenya, Luis Enrique Pérez Ulloa, va assegurar en declaracions al Diari que estarien “plenament disposats a tornar a oferir ajuda solidària” a Andorra en cas d’un rebrot al país. “A Cuba hi ha milers de professionals que estan capacitats per complir amb aquesta tasca en qualsevol racó del món”, va remarcar Pérez Ulloa.

De totes maneres, el cap de la brigada mèdica va assenyalar que tenint en compte l’experiència adquirida tindria més sentit que repetís “gran part” de l’expedició que ha prestat servei durant els darrers tres mesos. “És un escenari que ja coneixem i hem fet una estreta relació de treball amb els professionals sanitaris”, va destacar Pérez Ulloa.

No menys cert és que el Govern, i particularment el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha defensat a la missió caribenya en reiterades ocasions. I sobre aquesta qüestió, Pérez Ulloa va afirmar que “tant les autoritats sanitàries del SAAS com el Govern ens han comunicat que en cas d’un rebrot existiria la possibilitat de tornar a sol·licitar l’ajuda de la brigada mèdica cubana”.

En qualsevol cas, el líder de la missió caribenya va admetre que un possible rebrot “ja no agafaria desprevingut” al país. “Tothom ha après d’aquesta pandèmia i Andorra ha aplicat mesures que han donat resultat”, va subratllar Pérez Ulloa. A més, tenint en compte que “els professionals tenen un acompliment altíssim”, va considerar que Andorra no hauria de de tenir “cap tipus de problema organitzatiu”.

A col·lació d’això, cal recordar que la brigada mèdica de Cuba, integrada per trenta-nou professionals sanitaris, va arribar a Andorra a finals del mes de març. Una primera part del grup, formada per tretze membres caribenys, va posar rumb a l’illa a finals del passat mes de maig, mentre que el gruix de la missió -a excepció dels dos desertors- va retornar al seu país d’origen dijous passat.