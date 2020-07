L'eina que mostra la localització dels vehicles s'activarà en breus

Mobilitat donarà accés als comuns i la policia per tenir la imatge del trànsit

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:57

Lorena Giménez Andorra la Vella

La bossa de vehicles, el dispositiu que mostrarà la ubicació exacta dels cotxes estrangers que visitin el Principat entrarà completament en funcionament a mitjans d’aquest mes. Així ho va explicar al Diari el cap del Servei de Mobilitat, Jaume Bonell, qui va manifestar que al llarg dels pròxims dies “també donarem accés a l’aplicatiu a les corporacions comunals i al cos de policia perquè tinguin una imatge del trànsit a la xarxa viària del país”.

Bonell va indicar que el dispositiu de control ja té forma i es troba en funcionament, però en període de proves, ja que “encara estem detectant algun petit defecte i amb els tècnics treballem per solucionar-los i que sigui la més efectiva possible”. En aquest sentit, el cap de Mobilitat va exposar que van iniciar el termini de proves quan es va obrir el tram fronterer del Pas de la Casa per examinar comprovar-ne el funcionament, i va afirmar que “amb l’obertura de la frontera hispanoandorrana, la tornada a la normalitat i l’arribada de visitants acabarem d’observar si necessita algun retoc més”.

La bossa de vehicles és un sistema que identificarà tots els automòbils que entrin per les fronteres amb Espanya i França. “Consisteix en un comptatge a través d’imatges que ens indicarà on estan situats els vehicles dintre del país, i ens permetrà donar una informació més acurada de la xarxa viària a través d’un sistema molt esquematitzat amb barres de tant per cent”, va manifestar el cap de Mobilitat. A banda d’aquesta funcionalitat, el sistema també permetrà veure els models de consum i hàbits dels visitants que arriben a Andorra. “Serem molt objectius, podrem saber amb exactitud per quina frontera entren els vehicles i per quina abandonen del país”, va especificar.

A més a més, Bonell va posar en relleu que malgrat que la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha tingut efectes devastadors i un impacte important a tot el món en l’àmbit econòmic, ha estat un factor positiu per acabar de calibrar aquest dispositiu. “La quarantena i el tancament de fronteres ens va permetre poder començar de zero el comptatge, fer un reset a la mobilitat a la xarxa viària molt pròxim a la realitat, ja que només hi havia circulació per motius d’urgència”, va expressar.