L'aeroport Andorra-la Seu centra el proper webinar de l'EFA

El director comercial d'Iberia, Juan Corral, i Xavier Espot, entre els ponents convidats a la conferència telemàtica d'aquest dijous

Actualitzada 06/07/2020 a les 12:34

Redacció Andorra la Vella

L'aeroport d'Andorra-la Seu centrarà el proper webinar organitzat per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) que se celebrà aquest dijous i que es podrà seguir novament a través de la plataforma Zoom. Entre els ponents convidats destaca el director comercial d'Iberia Regional Air Nostrum, Juan Corral, el director general d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, el responsable de l'àrea d’anàlisi de competitivitat d’Airbus Helicopters, Antonio Martínez, així com la jurista experta en dret aeroportuari a la UE i partner de CMS, Annabella Lapièce. Per part del Govern, hi serà present el cap, Xavier Espot, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, així com la ministra de Turisme, Verònica Canals. També el president de l'EFA, Jordi Candela, participarà en la conferència telemàtica.