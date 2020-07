Grandvalirà iniciarà la primera fase de les obres del nou Abarset aquest any

L’estació aposta per fer l’actuació després dels primers inputs de la pròxima temporada

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:55

Grandvalira-Ensisa ha canviat d’opinió i després d’una darrera reunió ha decidit tirar endavant la primera fase de les obres per construir el nou Après Ski de l’Abarset. Així ho va confirmar al Diari fonts properes al domini esquiable. En aquest sentit, cal destacar que el primer retorn obtingut per part dels turoperadors de cara a la propera temporada d’hivern va ser millor del que s’havia previst en un primer moment. Cal recordar que el director de màrketing de la companyia, David Ledesma va dir que “el ritme de cotitzacions està sent força bo. Només estem lleugerament per sota de les que teníem per a la temporada passada”. No obstant també va recordar que “això només és una primer presa de contacte amb els turoperadors i caldrà veure al setembre si totes aquestes cotitzacions s’acaben convertint en reserves”.

Sobre aquesta infraestructura, cal recordar que la seva ubicació actual no es podrà continuar utilitzant, ja que la propietat ha decidit edificar-hi, tot i que el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ja va explicar que s’estava treballant per tal de poder-hi trobar una ubicació alternativa mentre es construïa el nou Abarset. Precisament, el president d’Ensisa va indicar que aquesta era una de les inversions que es posposaven una temporada i que formava part del pla de contingència que s’havia dissenyat per afrontar la primera temporada després de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Al tancament d’aquesta edició quedava pendent de concretar l’import exacte al qual ascendiria aquesta primera fase del nou Abarset, però tal com van explicar fonts de Grandvalira “la voluntat és construir els fonaments i una estructura provisional i acabar-ho tot la propera temporada. Volem mantenir la flama viva de l’Abarset i que els clients hi trobin tota la seva essència”.