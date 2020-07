Fadea s'incorpora al programa de la Targeta solidària de MoraBanc

Els donatius aconseguits aniran destinats al suport de la carrera de l'esquiador paralímpic Roger Puig

Fadea Morabanc El president de Fadea, Jordi Casellas, amb la directora de Comunicació i marca de MoraBanc, Mireia Maestre, i l'esquiador Roger Puig MoraBanc

Actualitzada 06/07/2020 a les 12:52

Andorra la Vella

MoraBanc i la Federació d'Esports Adaptats (Fadea) han signat un acord de col·laboració perquè l'entitat s'afegeixi a la Targeta solidària del banc. Els recursos que es rebin en aquesta tarja es faran servir per donar suport a la carrera esportiva de l'esquiador paralímpic Roger Puig, que competeix en la Copa del Món i es troba entre els millors del món de la seva categoria. Els donatius de la targeta provenen dels clients que participen en aquest projecte, on per cada compra efectuada, per exemple, els cèntims que manquen fins a arrodonir l'import al dècim o euro superior es destinen com a donatiu i el banc dobla les aportacions i els arrodoniments d'aquestes compres. Amb l'entrada de la Fadea, el programa de Targeta Solidària de MoraBanc arriba a un total de 21 entitats, i és la iniciativa més important de l'entitat bancària dins de les accions de suport a col·lectius necessitats emmarcades en la seva política de responsabilitat empresarial.