Els cònsols visitaran els diferents veïnats de la parròquia durant dues setmanes per incloure les propostes més sol·licitades al pressupost del 2021

Actualitzada 06/07/2020 a les 20:32

Redacció Andorra la Vella

Els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal, i els presidents de cada comissió del comú iniciaran la setmana vinent una ronda de visites als diferents veïnats de la parròquia per conèixer de primera mà les preocupacions dels ciutadans de la parròquia. Després del confinament, en el qual el comú s'ha centrat en els aspectes més urgents lligats a la pandèmia, la corporació s'ha decantat pel format de visites in situ per reprendre el contacte directe amb els ciutadans i que aquests puguin expressar les seves inquietuds amb aportacions i suggeriments. Les iniciatives més sol·licitades durant la setmana de visites (entre el dimarts 14 de juliol i el dimecres 22) s'estudiaran per incloure al pressupost del 2021. A la vegada, el comú ha habilitat una adreça de correu (suggeriments_Veïnats@canillo.ad) per a tots els ciutadans que no puguin assistir el dia de la visita i vulguin fer les seves aportacions.