El cicle 'On-Carrer' comptarà amb 26 actuacions de 44 artistes

La Fundació ONCA ha impulsat concerts a l'aire lliure amb un estil "casual" que es podran viure a totes les parròquies durant l'estiu

Actualitzada 06/07/2020 a les 19:55

Redacció Andorra la Vella

La Fundació ONCA ha concretat els preparatius per al 'On-Carrer', un cicle de concerts al carrer durant els mesos de juliol i agost que tindran un caire "casual" per evitar les concentracions de públic i afavorir la "sorpresa" de trobar-se música pels carrers. Els concerts del cicle promogut amb la col·laboració del Govern i la Fundació Crèdit Andorrà tindran una durada d'entre 20 i 25 minuts. En total es duran a terme 26 actuacions en format acústic, amb gèneres musicals diferents, com la clàssica, el rock, el jazz, bossa nova, el jazz manouche, la música electrònica, la cançó d’autor, blues, Klezmer, els boleros, el swing, les bandes sonores o el flamenc. Fins a 44 artistes, (sis solos, tretze duos i set formacions de trio o superiors) duran a terme els concerts, que tindran lloc a totes les parròquies del país. Així, la setmana vinent arrencaran els concerts a Sant Julià de Lòria, i cada setmana es duran a terme a una parròquia diferent. Andorra la Vella acollirà els concerts la setmana del 20, i anirà seguida de la Massana, Encamp, Canillo, Escaldes-Engordany i Ordino, que tancarà el cicle el 26 d'agost.