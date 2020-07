Detingut un turista per robar un cotxe a Grau Roig

L'home havia sostret un altre cotxe de matrícula francesa a Ax les Thermes i l'havia estacionat al Pas de la Casa

Actualitzada 06/07/2020 a les 12:30

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir el passat 1 de juliol a Encamp un turista de 36 anys que acabava de robar un vehicle d'un aparcament a Grau Roig. Els agents van ser requerits per la desaparició d'un Seat Ibiza amb matrícula andorrana en un pàrquing de la localitat escampadana. L'home que havia robat el vehicle havia sortit en direcció Encamp i conduïa de forma temerària, ja que almenys va fer un avançament que quasi provoca una col·lisió frontal contra un altre vehicle que circulava per la via. La policia el va perseguir i aquest, en veure que els agents anaven darrere seu i fent cas omís de les ordres de la policia, va entrar en un aparcament públic d'Encamp trencant la barrera d'accés. El cos de seguretat el va enxampar i li va trobar una clau d'un altre vehicle, que corresponia a un Peugeot Partner amb matrícula francesa que estava estacionat al Pas de la Casa, i que també havia robat a la vila d'Ax les Thermes, segons va informar els agents la gendarmeria a primera hora del matí.

La policia també va arrestar la matinada del 2 de juliol a Encamp cinc persones residents, quatre homes de 20, 21 i 23 anys i una dona de 20 anys, per un presumpte delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. Els agents van ser requerits perquè un home havia entrat en un domicili particular enfilant-se per la terrassa del primer pis i enfilant-se per la canonada fins al segon. Dins d'aquest pis, la policia va trobar les cinc persones, que després d'una "explicació incoherent", van ser detingudes, ja que els agents van determinar que no tenien autorització de la inquilina per entrar en aquest. La policia també va intervenir ahir a la nit en una baralla al carrer entre tres dones, a Escaldes-Engordany, on una d'elles va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física. El cos de seguretat va esbrinar que eren família i que havien tingut una disputa prèvia en el domicili de les agredides, on la detinguda li hauria llençat una ampolla de vidre a una d'elles, que presentava una ferida oberta a la barbeta, i que també havia donat un parell de cops de peu a l'altra dona. Pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir un total de deu persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. En aquest sentit, un resident de 30 anys va ser arrestat la matinada del 4 de juliol amb una taxa d'1,74 grams per litre i amb el permís de conduir retirat mentre que un resident de 38 anys va ser enxampat i va donar 1,73 g/l i un home de 42 anys va ser detingut quan circulava amb una taxa d'1,72 g/l.