DA i PS donen gairebé per descartat tenir acords puntuals

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:28

ELS SOCIALDEMÒCRATES MANTENEN OBERTES LES FERIDES AMB LIBERALS

Un dels grans esculls, segons fonts demòcrates, és la presència dels liberals com a socis del Govern. Els socialdemòcrates són reticents a mantenir trobades de treball si hi ha representació d’L’A perquè encara tenen molt present, i no perdonen, que van anar junts a les eleccions generals fen un tàndem contra la candidatura d’Espot i que un cop dissolt el pacte, els vots dels liberals van servir per investir Xavier Espot i fer una coalició amb majoria absoluta juntament amb Ciutadans Compromesos.

El distanciament és cada vegada més gran. De fet, Espot vol recuperar les negociacions per intentar un pacte d’Estat en matèria de sanitat i d’Europa i ha posat al PS una data límit abans de l’1 de maig perquè s’hi posicioni. El líder taronja no hi confia gaire i ha deixat clar que si han de prendre decisions vitals per al país sense el suport de l’oposició ho faran el solitari.

El deteriorament de les relacions són visibles, malgrat que una part del grup parlamentari demòcrata és partidari de no tancar la porta del tot per si és possible intentar algun acord puntual amb el PS, però ara com ara aquesta possibilitat sembla bastant complicada atenent els pocs punts en comú que comparteixen.

Tot i qui hi ha qui creu que l’oposició socialdemòcrata és massa tolerant en alguns temes i que hi passa de puntetes i que, en canvi, en afers menors insisteix de forma punyent, la realitat és que tant per part de Demòcrates com del PS hi ha dos sectors de moment irreconciliables que donen per descartat qualsevol mena d’acord, ni que sigui molt puntual. Fonts de les dues formacions han assegurat al Diari que hi ha fort malestar en els dos bàndols i que ara com ara sembla bastant improbable que el Govern compti amb el suport de l’oposició per tirar endavant alguns projectes, mentre que terceravia s’hi mostra molt més col·laboradora.El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Finances, Eric Jover, són els que més molestos es mostren i els més crítics amb el partit que lidera Pere López. Ambdós consideren que els socialdemòcrates no han estat lleials durant la pandèmia de la Covid-19 i que han llançat acusacions dirigides a l’executiu que encara no han estat digerides.Fonts demòcrates ressalten que quan va saltar l’alarma del coronavirus va ser possible el diàleg i l’acord amb els socialdemòcrates, però que després hi va haver un gir radical que ha impossibilitat el mínim apropament. Les diferències són públiques, ningú les ha amagat. Començant per l’acusació de falta d’informació al Govern sobre el segon paquet de mesures econòmiques en què el grup parlamentari socialdemòcrata es va abstenir. López es va queixar de falta d’informació, i des de DA responen que es van mantenir unes 40 reunions per parlar del projecte de llei metre que l’oposició diu tot el contrari, que va rebre el document final la nit abans del Consell General i sense les xifres que s’havien d’aprovar.Aquest va ser un dels grans moments de tensió entre l’executiu i l’oposició que no va agradar gens Xavier Espot. Des de DA es manté la teoria que el PS intenta desvincular-se de les decisions del Govern per un motiu partidista i que no li interessa que un sector de la població el situï al costat de la majoria que governa.Un altre episodi que va fer saltar espurnes va ser l'abstenció del PS a la llei pels autònoms, que ja va centrar les crítiques de la majoria durant el debat al Consell General. López va justificar que no consideraven suficients les ajudes que es preveuen en el text. “No podem donar l'esquena a les persones. El nostre compromís és amb elles i no amb el Govern”, va exposar el president socialdemòcrata. López també ha titllat d “erràtica política” la gestió de l'executiu. Demòcrates discrepen i asseguren que van acceptar moltes esmenes del PS per aconseguir el suport. Espot es va sentir traït i va acusar el president del grup socialdemòcrata de buscar la confrontació.