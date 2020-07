Atípica festa major del Roser d'Ordino a causa de la pandèmia del coronavirus

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:46

Ordino va viure aquest cap de setmana una festa major del Roser amb canvis respecte a les anteriors edicions arran de la pandèmia del coronavirus, però amb l’objectiu de seguir mantenint l’essència el màxim possible. La parròquia va adoptar per a la celebració totes les mesures de distanciament i, a més, va cancel·lar tots els concerts de nit per evitar aglomeracions i respectar les mesures decretades pel Govern per evitar possibles propagacions del virus.

L’acte central d’ahir va ser la plega de roses, l’activitat més tradicional de la festa major ordinenca, i la primera actuació després de confinament de l’esbart de les valls del nord. Així mateix, dissabte a la tarda, els ciutadans van poder gaudir del concert de Rumband i de les activitats per als infants de la parròquia, com ara pescar ànecs de plàstic al riu de Segudet o els balls a la plaça del Poble, que van gaudir com si fos el primer dia de sortida.

La festa major del Roser d’Ordino continua avui amb la missa del Jovent, l’arribada del contacontes El Show de Betty, la tradicional escalada al centre esportiu de la parròquia, i finalment, la celebració clourà amb el gran espectacle de focs artificials i la traca de final de festa.