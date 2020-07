Queixes dels propietaris per les lleis de la Covid

Actualitzada 05/07/2020 a les 06:21

LES PERSONES JURÍDIQUES QUEDEN FORA DE LES AJUDES PREVISTES PER A PROPIETARIS

Una altra de les situacions que va exposar Garcia va ser que “la llei, no preveu que hi hagi cap tipus d'ajuda per a tots aquells propietaris que tenen les seves coses ordenades en una societat. I aquests som la majoria, perquè cal tenir en compte que constituir una SL només costa 3.000 euros”. En aquest sentit cal recordar que en la negociació de la segona llei de mesures urgents terceravia va voler introduir una esmena en què els propietaris que estiguessin afectats pels descomptes aplicats als seus llogaters en el marc de la llei podrien optar a carències en les seves despeses hipotecàries. No obstant això, el mateix text preveu explícitament que només hi puguin optar els que siguin persones físiques i, per tant, deixar totes les jurídiques fora.

Sobre aquest punt, Garcia va indicar que “el que s'ha hagut de fer és que cada propietari hagi negociat directament amb el seu banc per tal de poder obtenir carències. En línies generals s'han atorgat per part de les entitats bancàries”. No obstant això, el president dels propietaris es va mostrar crític i va afirmar que “el que no pot ser és que una part hagi de negociar i l'altra vingui regulada per llei. El normal seria que o estigués tot regulat o estigués tot en mans dels particulars”.

Els propietaris de béns immobles consideren que no se'ls va tractar correctament durant la pandèmia i que no se'ls va tenir en compte ni escoltar a l’hora de fer les diferents lleis de mesures urgents. Així ho va explicar al Diari el president de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles, Pascual Garcia, que va afirmar que “som conscients que és impossible fer una legislació que ho cobreixi tot. I més com va ser al començament, que es va haver d'actuar de pressa i el Govern ho va fer bé. Però després, les diferents lleis es podien anar esmenant veient els forats que hi havia, i aquesta és la feina que no es va fer. No se'ns va tenir en compte a l'hora de legislar”.Garcia també va parlar d'un dels conceptes més emprats per l'executiu durant la crisi sanitària de la Covid-19: la corresponsabilitat. En aquest sentit, el president de l'APBI va expressar que “nosaltres vam ser els primers que vam fer una crida a la corresponsabilitat. Però per això, cal una llei que ho cobreixi tot. Per exemple, si es fa una llei en què s'afecta el cobrament dels lloguers, cal fer-ne una altra que els propietaris puguin tenir carències en les hipoteques. I això, ja acceptant de base que un lloguer no cobrat és una pèrdua, mentre que una carència vol dir que ho acabaràs pagant més endavant”.Per tal de justificar els seus posicionaments, Garcia va exposar una sèrie de casuístiques concretes. En aquest sentit, va exposar que “ens hem trobat amb persones, d'alt poder adquisitiu, i que vénen de fora, que han llogat pisos d'alt nivell o xalets, i com que tenen molt bons assessors, aquests els han recomanat que ho facin a nom d'una societat. Amb la llei a la mà, han argumentat que la seva societat, no podia treballar normalment, i han estat vivint sense pagar el lloguer aquests darrers mesos. Això no és just tampoc”.Un altre dels exemples que va posar el president dels propietaris va ser el dels establiments d'alimentació. En aquest sentit, Garcia va exposar que “els punts de venda d'alimentació, en cas que hagin tingut un descens en la facturació, en cap cas serà d'un 80%, que és el percentatge de descompte de lloguer que se'ls ha hagut d'aplicar en un primer moment tal com marcava la normativa”. Una altra de les casuístiques que no van trobar justes, des de l'Associació de Propietaris va ser que “hi havia persones que se'ls aplicava una suspensió temporal del contracte de treball, però que el seu poder adquisitiu es mantenia o pràcticament no variava, en canvi, per normal calia fer un 20% de descompte”. Finalment, Garcia va exposar que la normativa que s'havia fet “és excessivament genèrica” i va recordar que tots els propietaris no són iguals. En aquest sentit, va indicar que “ens consta que hi ha alguns propietaris que estan passant per dificultats i fins i tot es poden veure afectats per algun procés d'embargament dels seus béns per no haver pogut fer front a tots els pagaments. Tothom es pensa que els propietaris som tots milionaris, i no es pas així, aquests són una minoria”.