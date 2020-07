No troben material provatori en el cas del joier acusat d'abusar d'una menor

Els aparells informàtics que la Batllia havia ordenat incautar es retornaran al comerciant

Actualitzada 05/07/2020 a les 06:45

La policia ha procedit a retornar els aparells informàtics al joier acusat d’abusar d’una menor de 14 anys després de no haver trobat cap document provatori en contra de l’encausat. Segons ha pogut saber el Diari, l’única fotografia que s’ha trobat de la menor és una imatge d’un berenar amb diferents adolescents, entre les quals també apareix el mateix fill del comerciant, quelcom que el seu advocat considera com un element no incriminatori.

D’aquesta manera, després del bolcatge que va ordenar la Batllia, la Policia no ha pogut provar amb les seves verificacions que el joier hagués entrat en el perfil de la menor. Així doncs, aquest fet corroboraria la versió que va defensar el joier quan va ser detingut. En aquest sentit, cal recordar que el comerciant va ingressar al centre penitenciari de la Comella el passat 10 de setembre acusat de diversos delictes majors d’actes sexuals sense consentiment amb una persona menor de 14 anys i d’un de menor d’usurpació d’identitat. Precisament, no va ser fins al 8 de gener que el Tribunal de Corts es va veure obligat a posar-lo en llibertat davant l’absència de proves fermes.

De fet, pocs dies després de quedar en llibertat, el joier va interposar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional contra la inactivitat de Corts en el marc de les diligències prèvies que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un procés de durada raonable. En l’escrit es va demanar al Constitucional que atorgués l’empara sol·licitada i que es declarés la responsabilitat del poder judicial de l’Estat “per l’error comès”. El lletrat del processat va considerar que s’havia vulnerat aquest dret fonamental perquè des que la Batllia, el 10 de setembre del 2019, es va demanar a la policia que examinés els dispositius electrònics i informàtics del processat, i un cop alliberat, encara no s’havia elaborat l’informe respecte al contingut d’aquests No obstant això, el recurs no va ser admès a tràmit.

#1 Jordi

(05/07/20 11:25)