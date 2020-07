Insten Govern a signar ja el conveni que prohibeix la clonació d'humans

El Comitè de Bioètica insisteix en la “necessitat urgent” de rubricar l’acord que protegeix la dignitat i els drets de l’ésser humà en la biomedicina

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra (CNBA) ha tornat a comunicar al Govern “la necessitat urgent” de la signatura del Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina: Conveni Europeu sobre drets humans i biomedicina, conegut com el Conveni d’Oviedo. Així s’indica en la memòria de l’organisme corresponent al 2019 a la qual ha tingut accés el Diari, on també s’urgeix a l’executiu a signar el Protocol addicional al Conveni d’Oviedo relatiu a la prohibició de la clonació dels éssers humans i el Protocol addicional relatiu a la investigació en éssers humans, aprovats a París el 1998 i Estrasburg el 2005, respectivament.

“El Conveni, aprovat el 1997 pel Consell d’Europa, organisme del qual Andorra forma part, és una marc adient per a qualsevol desplegament normatiu en l’àmbit de la bioètica que es pugui desenvolupar en el nostre país i és coherent amb el ja desplegat”, assenyala el Comitè Nacional de Bioètica.

El document recorda que al maig del 2014 el Consell Assessor de la Salut i Benestar va fer una proposta d’actuació urgent per demanar la signatura d’aquest conveni. I que el desembre de 2014 el president del Comitè de Bioètica es va reunir amb el ministeri i li va comunicar la recomanació de l’ens de fer l’adhesió al Conveni i els dos Protocols. “Enguany el CNBA ha tornat a renovar aquesta petició”, assenyala la memòria.



Debat sobre l’avortament

La memòria del Comitè de Bioètica també explica que l’any passat es va mantenir un debat al voltant de l’avortament, “sense que l’organisme hagi arribat a emetre un informe o opinió al respecte” i que es va sol·licitar al ministre de Salut la creació d’un Comitè d’Ètica de la Investigació Clínica de caràcter (CEIC) nacional, a partir del que existeix a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així mateix, se li van comunicar els requisits que hauria de tenir aquest comitè.

“Aquesta iniciativa es considera important per al desenvolupament del sector biotecnològic i forma part dels objectius del CNBA estipulats en el seu Reglament”, s’indica al text, que afegeix que d’altra banda, la disposició final quarta de la Llei de Drets i Deures dels Pacients i sobre la història clínica preveu que el Govern ha de desplegar el Reglament de creació i funcionament del Comitè d’Ètica de la Investigació.

Respecte a l'any en curs, el CNBA treballarà per a la transformació del Comitè d’Ètica de la Investigació del SAAS a un Comitè d’Ètica de la Investigació Nacional i s’espera donar-hi un impuls definitiu abans de finals d’any. També vol aprovar el document Consideracions i Recomanacions de bones pràctiques en relació a l’aplicació de l’article 12 de la Convenció sobre els drets de les persones discapacitades. Dit document ha estat elaborat per dos membres del CNBA, després de mantenir entrevistes amb persones de la societat civil relacionades amb la implementació d’aquest article.

L’article 12 de la convenció assenyala que les lleis han de reconèixer a les persones amb discapacitat els mateixos drets que a la resta de persones. I que per garantir aquests drets, els estats es comprometen a respectar els drets, la voluntat i les preferències de les persones amb discapacitat; a garantir el dret de les persones amb discapacitat a gestionar i heretar propietats, i a controlar la seva economia; i per exemple, a tenir accés a préstecs bancaris i hipoteques.

L’organisme, durant el 2019, ha analitzat els processos participatius que hi ha hagut a Andorra en els darrers anys i vol estudiar i portar a terme una implicació del Comitè de Bioètica en el debat públic a Andorra. L’ens recorda que el debat públic és una força nova de la ciutadania dins del que s’anomena “democràcia participativa” i que ha de trobar un equilibri amb la democràcia representativa.



Incrementar el pressupost

La memòria finalitza recordant que el Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra “necessita d’un pressupost adient per a dur a terme la seva missió”. Aquest pressupost, consideren els rectors de l’organisme, hauria de permetre la participació d’algun conferenciant extern anualment, l’assistència a congressos per part d’algun membre del comitè i la publicitat d’algun dels documents emesos.

