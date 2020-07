Pedregal manifesta que arran de l’èxit el termolúdic es planteja avançar dues setmanes la reobertura de l’espai Inúu

Caldea exhaureix les entrades el primer dia Les piscines interiors de Caldea el dia de la reobertura. Fernando Galindo

Actualitzada 05/07/2020 a les 08:12

Lorena Giménez Andorra la Vella

El termolúdic de Caldea va exhaurir les entrades durant el primer dia d’obertura a turistes. El director general de la societat, Miguel Pedregal, va explicar al Diari que la inauguració del termolúdic va ser tot un èxit i “estem molt satisfets d’haver omplert les instal·lacions al llarg de tota la jornada”. Així, Pedregal va especificar que durant el matí van accedir un total de 300 persones i el mateix nombre al llarg de la tarda d’ahir. “Tenint en compte la reducció d’aforament al 30% que tenim arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus considerem que el mercat està responent i té ganes i il·lusió per venir a Andorra a passar el dia i aprofitar l’avinentesa per visitar Caldea”, va indicar el director general.

En aquesta línia, Pedregal va informar aquest rotatiu que tenint en compte les vendes realitzades durant el primer dia, el termolúdic es planteja avançar la reobertura de l’espai Inúu, la qual estava prevista per a l’1 d’agost. “Si continuem a aquest ritme el més segur és que anticipem una o dues setmanes l’obertura de l’Inúu, d’aquesta manera també donarem un plus d’atractiu per als visitants, ja que la instal·lació és un dels espais més sol·licitats pels nostres clients”. “La nostra voluntat és tenir a mitjans d’aquest mes el màxim d’instal·lacions de l’spa termal disponibles”, va destacar.

Quant a la temporada d’estiu, el director general va manifestar que malgrat les bones xifres del primer dia d’obertura preveuen un estiu diferent al de la resta de temporades anteriors. “Serà estrany, l’èxit en la reobertura avui [ahir] ens ha tret el neguit que teníem, però amb la limitació d’aforament serà impossible arribar als mateixos números que l’any passat”, va exposar. Tanmateix, va posar en relleu que “si ens haguessin dit fa un mes que el dia d’avui tindríem l’afluència que tenim, haguérem firmat al moment”. Tot i això, Pedregal va comentar que “tenim l’esperança que a poc a poc les restriccions d’aforament es vagin reduint i poder anar augmentant la capacitat de Caldea i buscar atractius per incrementar l’arribada de visitants, sempre que la Covid-19 es mantingui estable”.

Cal recordar que Caldea ha reforçat les mesures d’higiene i seguretat per evitar la propagació del virus, com implementar una higiene més exhaustiva a les superfícies, l’aigua i l’aire de les instal·lacions, i la dotació d’equipaments de protecció individual a tot el personal de l’spa termal.