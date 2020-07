Vives inicia a Sant Julià de Lòria la visita a les set parròquies

Actualitzada 04/07/2020 a les 07:01

Els cònsols de la parròquia de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, van rebre ahir l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, a la casa comuna. En la trobada al comú lauredià el Copríncep episcopal es va interessar per l’evolució de la parròquia arran de la pandèmia provocada per la Covid-19. L’arquebisbe d’Urgell va voler agrair especialment la tasca de suport i acompanyament de les persones que s’ha dut a terme des del comú de Sant Julià durant la crisi.

En el decurs de la xerrada de poc menys d’una hora, els cònsols van explicar al Copríncep episcopal la feina feta durant la crisi sanitària i la situació econòmica i social en què viu la parròquia avui, en el nou escenari que ha deixat la pandèmia.

En concret, Majoral i Codina li van enumerar el conjunt de mesures adoptades en matèria econòmica i social per fer més fàcil la tornada a la normalitat de la totalitat de la ciutadania, com ara l’ajornament del pagament d’impostos o la seva rebaixa, entre d’altres.

“Ha estat una xerrada molt positiva i hem fet una valoració de tot el que hem viscut”, va manifestat el cònsol major, Josep Majoral, en un declaracions recollides pel comú de Sant Julià de Lòria en un comunicat de premsa adreçat als mitjans.

Per la seva banda, el Copríncep episcopal va posar en relleu que “jo he vingut a reconèixer el treball tan important que han fet i que estan destinats a fer els comuns”. Segons Joan-Enric Vives, “la ciutadania d’Andorra pot estar contenta dels seus cònsols perquè han fet molt”. L’arquebisbe d’Urgell va afegir que vol dur a terme la mateixa reunió a totes les parròquies.

La trobada d’ahir es va fer una hora abans de la celebració del sagrament de la Confirmació dels nois i noies a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria, a la qual l’arquebisbe acudeix anualment per aquestes dates.

