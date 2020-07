“Vam haver de dir al Govern: 'Escolta, això toca tancar-ho'”

Grandvalira, després de la crisi per la covid-19, presenta una sèrie de novetats, enfocades als clients de proximitat i a oferir una alternativa als residents que no aniran de vacances

Eduard Piera Andorra la Vella

David Ledesma va començar la temporada a Grandvalira, arribat d’Ordino Arcalís, com a director de màrqueting. I amb la sortida del director general va formar part de la parella de direcció que va gestionar primer una temporada de rècord i després un tancament abrupte per la Covid-19.



Com van gestionar quedar-se sense director general a mitjan temporada?

Jo venia de ser director de màrqueting d’Ordino Arcalís, i amb la sortida d’Alfonso Torreño vam agafar les regnes el director de Tic i Processo, Jordi Galceran, i jo mateix. Per sort, jo venia del sector i ell fa molts anys que és a la casa. A més a més, reportàvem a un comitè de direcció integrat per David Hidalgo (Ensisa), Xabier Ajona (Secnoa) i Carl de Smedt (Saetde). Mentrestant s’ha fet el procés de selecció i al setembre s’espera que hi hagi un nou director general.



I li va tocar gestionar la Covid.

Sí... Estàvem en una temporada històrica, on anàvem batent els rècords setmana a setmana, i ho vam haver de tancar tot de cop. Va ser com una punxada de globus, perquè tota la destinació funcionava. Vam haver d’actuar molt de pressa quan vam veure la que venia.



Com s’ho van fer?

Encara recordo la sèrie de reunions que vam fer a Ski Andorra, i vam ser nosaltres que vam ser proactius pel tancament i comunicar a Govern i dir: “Escolta, això toca tancar-ho.” Primer no es va veure clar, el primer dia es va mantenir obert i després es va veure que anava creixent i vam acordar que aquí s’acaba la temporada. Això suposa que tens molts treballadors en plantilla i aquí crec que tots ens hem portat de manera exemplar.



Van gestionar tota la situació dels temporers també.

Com dic, crec que ens vam portar molt bé. Vam pagar tots els contractes que hi havia signats. I després des d’Ski Andorra vam treballar molt intensament i vam fer moltes hores per tal d’agilitzar les repatriacions, fins i tot treballant fora d’hores per tal d’anar als horaris d’Amèrica del sud. No ha sigut fàcil i tant de bo no ho haguem de tornar a fer, però crec que podem estar orgullosos de la gestió que hem fet.



Tenint en compte la Covid-19, com han gestionat la temporada d’estiu?

Al final, et marques un ideal de com vols obrir la temporada i amb un ull vas treballant i amb l’altre vas vigilant com va la situació sanitària arreu. Crec que tots ho hem fet això, i al final donarà els seus fruits ara, quan obrim la temporada. Però és clar que ha de predominar el sentit comú, han de predominar les recomanacions de les institucions sanitàries. Tot i això, de cara a l’estiu oferim quasi el cent per cent que tenim en un estiu normal, i ho fem fins i tot amb novetats i esforços per tal de continuar creixent.



Quines són aquestes novetats?

Presentem diferents coses com, per exemple, l’Èpic Andorra que, són els allotjaments experiencials, que t’ofereixen alguna cosa diferent i que van acompanyats de gastronomia típica, i ho pots gaudir bàsicament en parella o en família. També afegim una experiència de realitat virtual al Magic List de Canillo i sumem la gestió del refugi de Sorteny, que passa a ser gestionat per Grandvalira Saetde.



Preparen alguna cosa per a les persones residents al país?

Sí, farem unes jornades de portes obertes per donar accés al públic resident al país als telecabines de Canillo, Soldeu i el Funicamp, que seran gratuïts per a ells des d’avui fins al 12. Ho fem perquè la gent que és a Andorra i que es planteja passar els caps de setmana o vacances aquí tingui la possibilitat de conèixer el que té Grandvalira. Farem un esforç perquè la gent conegui el que tenim a casa nostra, i per a qui no es plantegi grans vacances aquesta temporada d’estiu tingui una alternativa aquí.



Han fet previsions de l’ocupació que poden tenir durant la temporada d’estiu?

Grandvalira es planteja arribar a apropar-se a les xifres de l’any passat. Cal tenir en compte que van venir 32.000 persones al Mon(t) Màgic de Canillo, i en el cas d’Ordino els viatgers van estar prop dels 45.000 al telecabina de Tristaina. Aquestes són les xifres a les quals ens agradaria apropar-nos, ho fem amb molt optimisme. Pensem que la gent té ganes de moure’s i ens basarem en el públic de proximitat. I creiem fermament que podem oferir el que es demana i que la destinació de muntanya pot ser l’escollida. Per això llancem una campanya que es diu Aquest estiu toca muntanya, i és que realment creiem que hi ha molta gent que buscarà això, tranquil·litat, natura...



Tenen algun indicador que els faci pensar en aquestes xifres?

Com he dit, ho afrontem amb tot l’optimisme del món i amb un punt d’incertesa amb el que pot passar. Però no tenim excessives reserves, perquè hem de tenir en compte que el client de l’estiu compra per impuls i decideix molt a última hora. Però tenim natura, amb el llac de Pessons o a Tristaina, activitats familiars a Canillo... pensem que tenim atractius perquè vinguin.



I de cara a l’hivern, tenen algun indici de com pot anar la temporada?

La veritat és que els primers indicadors són força positius, i les cotitzacions que estan fent es operadors turístics no estan gaire per sota de les que teníem la temporada passada. Però ja és un bon senyal que aquests operadors que són fidels a Andorra durant anys ho continuïn sent. Però fins al setembre, que és quan les cotitzacions s’han de convertir en reserves, no tindrem una foto més acotada.

