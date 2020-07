Un 80% dels colliters, afectats per una plaga que mata el tabac

Les pèrdues per la malaltia podrien arribar a enfilar-se fins a centenars de milers d’euros

Lorena Giménez Andorra la Vella

Un 80% dels colliters estan afectats per una plaga que mata les plantes de tabac. Segons van explicar al Diari tabaquers afectats, les llavors de la planta ja venien infectades per altres malalties a banda de la que han contret als camps de cultiu. “Quan ens en vam adonar vam intentar ensulfatar la producció perquè no la malmetés tota i poder mantenir alguna planta viva, però fins que no tinguem el resultat de les proves no sabrem com evitar-ne la propagació”, van manifestar.

En aquest sentit, van apuntar que la meitat de la collita ha quedat inutilitzada i el sector es troba en un impasse on no saben quin és el següent pas. “Ens trobem en un punt mort, no sabem quina és la millor solució, és cert que molts de nosaltres hem replantat, però això no ens arregla res i l’assegurança no cobreix accidents d’aquesta tipologia. No tenim cap garantia de futur”, van lamentar.

Arran de la fallida de la plantació d’aquest any, els colliters van posar en relleu que no es podrà recuperar l’exercici i que “hi haurà grans pèrdues en l’àmbit econòmic que podrien superar els centenars de milers d’euros”. I van afegir que tenint en compte la despesa que suposa plantar la producció anualment, “aquest any l’hem incrementat en un 30% com a mínim”.

Tanmateix, les fonts consultades van explicar que la voluntat dels colliters és parlar amb l’Associació d’Agricultors i Ramaders per “veure quina solució ens donen, ja que del tabac en depenen moltes famílies del país”. I van destacar que els acords que ha signat el Govern van en contra del sector i “no van tenir en compte la quantitat de famílies que es veuran afectades i no tindran com subsistir”.

Cal recordar que la collita de l’any passat tampoc va generar ingressos perquè va haver de ser cremada per l’arribada de la pandèmia del coronavirus.

