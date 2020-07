Ros confia que l'aeroport rebrà vols xàrter aquesta temporada d'hivern

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:25

EL GPS, PLENAMENT OPERATIU DESPRÉS DE CLOURE LA FORMACIÓ DELS CONTROLADORS AERIS

Els controladors aeris de l’aeroport d’Andorra-la Seu van completar ahir la formació específica per poder utilitzar el nou sistema d’aproximació instrumental basat exclusivament en el GPS. Tot i que la instal·lació es va convertir el 23 d’abril en el primer aeroport de tot l’estat espanyol amb permís oficial per aplicar la maniobra, la crisi sanitària de la Covid-19 ha allargat el termini perquè el sistema estigui plenament operatiu. En aquest sentit, les restriccions de mobilitat van impossibilitar que els controladors que treballen a la pista de l’Alt Urgell es desplacessin fins a Madrid per realitzar la formació presencial. D’aquesta manera, Aeroports de Catalunya va confirmar ahir que els sis controladors aeris de l’operador comercial de control de trànsit aeri Ferronats, que gestiona el servei AFIS (informació de vol d’aeròdrom) i s’encarrega del manteniment d’instal·lacions de comunicació, navegació i vigilància a l’aeroport de la Seu han completat la formació. Els pilots de les compa­nyies, per la seva part, també hauran de realitzar la formació específica per al sistema.

Des del 23 d’abril passat ja no hi ha obstacles ni tècnics ni burocràtics perquè l’aeroport d’Andorra-la Seu pugui operar amb el sistema de navegació per satèl·lit, altrament conegut com a GPS. Així doncs, l’operativitat de la infraestructura recau ara exclusivament en la capacitat per atreure companyies, i és precisament sobre aquesta qüestió que l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, es mostra optimista tot i ser conscient de les dificultats econòmiques que arrossega el sector després de la pandèmia. “Confio que de cara a la propera temporada d’hivern hi haurà vols xàrter que funcionaran”, va manifestar Ros en declaracions al Diari.En aquest sentit, Ros va sostenir que la infraestructura alturgellenca xuclarà part del gruix de turistes que aterraven a Lleida-Alguaire i que anaven a esquiar al Principat. “Bàsicament el 90% dels passatgers que hi arribaven venen a Andorra”, va afirmar l’ambaixador en al·lusió al mercat britànic. De totes maneres, cal recordar que a l’aeroport lleidatà no hi ha restriccions de capacitats per a l’aterratge d’aeronaus, mentre que a la infraestructura d’Andorra-la Seu l’aparell de major envergadura que pot descendir és el model d’aeronau ATR-72, amb un aforament màxim de 74 passatgers.En canvi, pel que fa al turisme procedent de l’Europa de l’est, Ros va apel·lar als responsables d’Andorra Turisme i a la Generalitat de Catalunya –propietària de les instal·lacions– a fer “una tasca de difusió” per situar en l’imaginari col·lectiu la destinació de l’aeroport d’Andorra-la Seu. “Tenen el xip d’anar a Barcelona perquè destinen una part del seu temps al turisme urbà, però també volen anar a les estacions d’esquí del Pirineu”, va afirmar l’ambaixador.Tenint en compte l’estacionalitat del turisme a Andorra, Ros també va advocar per apostar per “línies regulars que t’atansin als grans hubs internacionals”. De fet, almenys hi hauria tres companyies que mantenen negociacions amb el Govern per operar de forma fluïda més enllà de la temporada d’hivern. Entre les aerolínies interessades figuren les filials regionals d’Iberia i Air France i la companyia Cielo, amb base a Tolosa. En tots aquests casos, la voluntat seria la d’oferir vols a ciutats concretes durant els dotze mesos per afavorir els desplaçaments per a negocis.D’altra banda, l’ambaixador va posar en valor les oportunitats i beneficis que representa aquest aeroport per al Govern. “Sempre he pensat que un aeroport és un lloc que genera servituds, no molèsties. I si aquestes servituds te les fan en un altre Estat, encara millor per a tu”, va assegurar amb referència als estudis de viabilitat per ubicar un aeroport a Grau Roig. “Crec que l’aeroport d’Andorra-la Seu és una bona estratègia per a la connexió d’Andorra amb el món. A més, algú t’està fent part de la feina en ser en un altre territori que no has de mantenir”, va dir l’ambaixador.Per últim, Ros va subratllar el compliment dels terminis amb els quals es va comprometre el ministre de Transports espanyol, José Luis Ábalos. “És un bon indicador entre les relacions d’Andorra i Espanya que la crisi de la Covid-19 no ha afectat el timing de treball”, va concloure.