Prevista una nova reunió preparatòria de la Cimera

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

La tercera reunió de coordinadors nacionals i de cooperació, emmarcada en les trobades de la Cimera Iberoamericana, se celebrarà els propers dies 6 i 7 de manera telemàtica, i hi prendran part els 22 estats participants. Un dels principals objectius serà la revisió i la preparació del calendari previst per a la Cimera durant el segon semestre del 2020. Cal recordar que era en aquestes dates precisament quan s’havien de celebrar les dues trobades més importants: la Cimera de caps d’Estat i de Govern i el Fòrum empresarial, i que el ministre de la Presidència i Economia, Jordi Gallardo, va dir que es treballava activament per tal que poguessin fer-se de manera presencial la primavera de l’any vinent.

Entre els altres temes que s’hi abordaran hi haurà la gestió de la crisi del coronavirus i les conseqüències que ha comportat als diferents estats, i l’aprofundiment en les sinergies creades en les trobades anteriors i la identificació de prioritats estratègiques. L’obertura serà a càrrec del coordinador nacional d’Andorra, Jaume Gaytán, la responsable de cooperació del Principat, Gemma Cano, així com per la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan.