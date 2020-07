La policia retira un revòlver vell d'una paperera a l'hospital

Un treballador de la neteja va donar el crit d’alerta en trobar la pistola a les escombraries

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia va procedir ahir a retirar un revòlver –rovellat però real– d’aire comprimit d’una paperera situada a l’avinguda Fiter i Rossell, just al costat de l’ascensor que puja a la terrassa de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tot i l’ensurt, l’arma no va suposar cap perill perquè estava molt malmesa i pràcticament inutilitzada, segons van explicar fonts del cos d’ordre.

Els fets van ocórrer pels volts de les 10 hores i la va trobar un treballador de la neteja del comú d’Escaldes-Engordany, que immediatament va avisar els agents, que la van retirar de les escombraries. En aquest sentit, la policia va haver d’organitzar un dispositiu de prevenció als voltants de la zona per garantir la seguretat dels presents. A més, el cos d’ordre va endur-se una bossa blanca que també apareixia al mateix cubell el contingut de la qual no ha va transcendir.