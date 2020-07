La Generalitat confina la comarca del Segrià

S'hi ha instal·lat un hospital de campanya pels vuit brots detectats

Actualitzada 04/07/2020 a les 17:04

El Segrià, comarca de Lleida torna al confinament. Així ho ha acordat la Generalitat aquest matí en una reunió d'urgència on s'ha decidit tancar perimetralment la comarca per evitar una nova expansió del coronavirus. El confinament ha començat avui a les 12 hores, però fins a les 16 hores els Mossos permetran el moviment per tla que els ciutadans que ho necessitin puguin tornar als seus domicilis habituals.

A causa dels vuit brots que s'han detectat al territori, la Generalitat ha instal·lat un hospital de campanya al costat de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

#1 Dependenta farmàcia sense portar mascareta a Escaldes

(04/07/20 14:50)