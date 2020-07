La capital es promocionarà a les televisions d'Espanya i França

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella comença dilluns una campanya de promoció de la parròquia a televisions franceses i espanyoles i a internet per reactivar el moviment comercial després de l’emergència sanitària a escala mundial causada per la pandèmia del coronavirus. El lema de la promoció és Vine i agafa aire i presenta la capital com una destinació segura i atractiva on recarregar piles després d’aquest segon trimestre incert arreu del món a causa de la Covid-19. Aquesta campanya també té la funció de complementar l’acció promocional d’Andorra Turisme.

Segons van informar des del comú, la inversió de l’acció publicitària té un cost de 70.000 euros i es retransmetrà per Televisió de Catalunya, Aragón TV, Telemadrid, i a la desconnexió regional d’Occitània a France 3 Sud (Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló) amb l’objectiu d’atreure visitants de proximitat.

La proposta va ser presentada ahir per la majoria i la minoria comunal en una primera trobada amb les associacions de comerciants de la parròquia. La reunió va ser una presa de contacte per establir sinergies entre el sector públic i el privat de la parròquia i impulsar el principal motor econòmic d’Andorra la Vella. La voluntat de les parts és unir esforços i establir una estratègia conjunta.

La trobada va comptar amb la participació dels cònsols, Conxita Marsol i David Astrié; de la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López; del conseller de la minoria Sergi González, i dels representants de l’Associació de comerciants de l’eix central, de Riberaygua i travesseres, i de Fener Boulevard. L’objectiu del comú és establir reunions periòdiques conjuntes amb totes les associacions i comptar també amb sectors que no estan oficialment constituïts i que poden contribuir a enriquir el treball. Els representants van afirmar que és el moment d’anar “tots a l’una”.

#1 MARKLIN2

(04/07/20 09:51)