L'ocupació frega el 50% amb gairebé el 70% dels hotels en funcionament

La Unió Hotelera considera que el ‘factor últim minut’ farà pujar el nombre de reserves

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:35

Lorena Giménez Andorra la Vella

La previsió d’ocupació hotelera per a aquest cap de setmana s’enfila fins al 47,57%, amb un 70% dels establiments en funcionament. El director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi Pujol, va indicar ahir que segons la previsió que fan setmanalment els associats el nombre de reserves s’està incrementant de manera progressiva. “Som conscients de la situació de la qual venim i que tampoc podem esperar estar al cent per cent la primera setmana de juliol, però tenint en compte que vam obrir fronteres fa quinze dies i que la situació sanitària va variant, creiem que la xifra està força bé i ens anima a seguir treballant per donar el millor servei als clients que vinguin”, va dir.

Pujol va responsabilitzar del percentatge de reserves el resultat de la feina del Govern durant la pandèmia i els esforços de tot el teixit hoteler i comercial, ja que “si com a país no haguéssim fet les coses correctament i els establiments no tinguessin a punt els protocols i mesures adients per evitar la propagació del virus, el més segur és que ara no tindríem una situació tan bona com l’actual”. Tot i això, el director va fer esment que els percentatges actuals no són comparables amb els obtinguts la temporada anterior. “Si equiparem les xifres actuals amb les de l’estiu passat, un 47% es queda curt”, va afirmar.

Quant a la distribució per parròquies, Encamp és la que té més ocupació hotelera, amb una mitjana del 76,34%, seguida d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, les quals tenen un percentatge de reserves superior al 58%, i la Massana, amb un 55,87%. Les parròquies amb menys ocupació són Sant Julià de Lòria i Ordino, amb un 16,38% i un 10%, respectivament. Pujol també va incidir en el fet que “si les coses no canvien, esperem que la xifra real de reserves sigui superior a l’estimada”.

En aquest sentit, el director de la Unió Hotelera va posar en relleu que les xifres d’ocupació reals respecte al cap de setmana passat van estar bastant per sobre del que es preveia en un primer moment, arribant fins a un 56,66%, que suposa un increment del 135,89% en comparació amb les reserves recollides. “En cap moment ens esperàvem poder arribar a més del 50%, estàvem segurs que passaríem del 24% que teníem programat, però ens ha sorprès a tots el nombre final, sobretot donada la situació sanitària actual als països veïns i aquí”, va indicar. Així mateix, va exposar que aquesta pujada sobtada del percentatge en reserves es deu “a l’últim minut, sobretot en èpoques com l’estiu la gent acostuma a esperar fins a l’últim moment per trobar alguna oferta i poder marxar de cap de setmana”. I va afegir que “també hi ha molts casos en què els visitants només preveuen venir a passar el dia i al tard tornar a casa, però a l’hora de marxar veuen les cues i finalment decideixen pernoctar al país”.

Per la seva banda, la presidenta de l’associació Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut, va comentar que també esperen l’arribada de molts visitants durant el cap de setmana. “Nosaltres ja tenim oberts tots els hotels del centre de la capital i els d’Escaldes-Engordany, teníem clar que havíem d’obrir i oferir un bon servei als nostres clients”, va afirmar. D’aquesta manera, Canut va concretar el percentatge d’ocupació dels establiments de l’associació en quasi un 80%, però va matisar que “els visitants només venen a passar el cap de setmana, encara no hem arribat al període de vacances, tot i que la gent té moltes ganes de sortir de casa i anar a veure món, encara que sigui al país del costat”.

Tanmateix, la presidenta de l’AHA va manifestar que la resta del juliol el nombre de reserves “és reduït, malgrat que tenint en compte la situació que ha viscut el país i el món en general amb la pandèmia del coronavirus, els percentatges són molt semblants als d’altres anys”. D’altra banda, va destacar que per al mes d’agost la xifra ha variat “una mica”. “Tenint en compte que la població acostuma a reservar a última hora per trobar ofertes i oportunitats en els preus, aquest any ja quasi tenim tot l’agost ple”, va especificar.