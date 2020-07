L'executiu aposta perquè els taxistes tinguin una centraleta única i independent

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:59

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, es van reunir ahir al matí amb els representants de les diferents associacions del sector del taxi per copsar les seves inquietuds, així com per poder conèixer de primera mà la situació actual del col·lectiu.

Gallardo va traslladar a les associacions la voluntat del ministeri per treballar conjuntament en el reglament del taxi i el reglament que regula l’ús i utilització de la centraleta. El ministre va assenyalar la importància d’apostar per una centraleta única i independent mitjançant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Gallardo també va compartir amb els representants dels taxistes el compromís de l’executiu per treballar conjuntament, en cas que els professionals així ho requereixin, en l’actualització del servei tenint en compte el context actual i, d’aquesta manera, fomentar l’optimització i modernització del sector.

L’objectiu de la trobada, assenyala el Govern en un comunicat de premsa, era el de poder compartir neguits i idees amb les associacions.