Jean Castex, nou primer ministre de França després del canvi de govern

L’alcalde de Prada de Conflent va ser qui va gestionar les etapes de desconfinament

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

L’alcalde de Prada de Conflent, Jean Castex, va ser escollit ahir nou primer ministre del govern d’Emmanuel Macron després de la dimissió en bloc de l’executiu que encapçalava Edouard Phillippe. Així doncs, el nord-català Castex, que va ser designat per gestionar els diferents plans de desescalada i desconfinament de l’estat francès, va assumir les regnes del govern gal en els dos darrers anys de la primera legislatura del president francès i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron.

Castex, de 55 anys, ha guanyat molta popularitat les darreres setmanes, ja que la seva gestió davant del procés de desconfinament de França ha estat molt ben valorada pels ciutadans. Amb relació a la seva trajectòria, cal recordar que l’alcalde de Prada de Conflent prové de la dreta tradicional francesa i és un alt funcionari format a l’Escola Nacional de l’Administració, un fet que succeeix en diversos polítics d’alt rang. A més a més, cal destacar que és l’alcalde de la localitat nord-catalana des de l’any 2008, i que les eleccions municipals passades va retenir l’alcaldia amb un 75% del suport dels conciutadans. A banda del càrrec a l’ajuntament de Prada de Conflent, Castex també ha exercit com a president de la mancomunitat de Conflent i se’l coneix més per ser un home de dossiers que no pas per ser-ho de partit. És a dir, aplica el pragmatisme a la seva manera de fer política.

El nou regent del Palau de Matignon ja compta amb anys d’experiència prop de l’Elisi, ja que Castex també va treballar en el si del govern del president Nicolas Sarkozy, al qual es va incorporar el 2010 en el càrrec de conseller social de la Presidència.

Un dels motius principals d’aquest canvi de govern és a causa de la desfeta del macronisme a les eleccions municipals i la manca de química personal entre el ja ex-primer ministre Phillipe i el president de la República. A més a més, Edouard Phillipe ja venia apuntant la seva sortida de l’executiu gal, i més després de la victòria a la seva ciutat, Le Havre, d’on serà alcalde durant la legislatura vinent.

Encara amb dos anys per davant i després dels mals resultats obtinguts per La República en Marxa a les eleccions municipals, el president Macron ha volgut donar un cop de timó de cara a afrontar la recta final del seu mandat i poder afrontar amb garanties la reelecció a les eleccions del 2022.