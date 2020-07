Denuncien un restaurant de discriminar pel fet de “ser espanyol”

Queixa a Consum d’un advocat de Lleida per l’atenció que va rebre a l’establiment

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:30

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Un conegut advocat de la ciutat catalana de Lleida va presentar dijous passat una denúncia davant del departament de Consum del Govern contra un restaurant d’Andorra la Vella al qual acusa d’haver-lo discriminat a ell i a la seva família pel fet de “ser espa­nyols”.

Els fets van passar pels volts de dos quarts de dues de la tarda quan l’home, acompanyat de la seva parella i dos nens de dos i cinc anys, va arribar al restaurant situat al carrer mossèn Cinto Verdaguer d’Andorra la Vella amb la intenció de dinar a l’establiment. Segons s’assenyala a la denúncia a la qual ha tingut accés el Diari, un cop al restaurant l’encarregada del local els va dir que no podia donar-los una taula en aquell moment perquè a l’establiment no es complia en aquell moment la distància de seguretat obligada per les mesures del Govern per evitar els contagis pel coronavirus.

A l’escrit presentat al departament de Consum s’afegeix que mentre estaven esperant per ser asseguts al restaurant va entrar “una parella andorrana” a la qual li van donar una taula. La denúncia assenyala que en aquell mateix moment van reservar una taula i que des del restaurant se’ls va assegurar que no hi havia ningú esperant per davant seu. Després de vint minuts esperant al carrer que fossin cridats per dinar, l’encarregada de l’establiment va instal·lar tres persones acabades d’arribar al restaurant a la taula que els turistes havien reservat prèviament.

Quan l’advocat lleidatà va demanar explicacions per aquesta decisió, des del restaurant, i sempre segons la queixa presentada a al departament de Consum, se li va indicar que si no haguessin marxat fora de l’establiment la taula que havien reservat hauria estat per a ells.

A la queixa al departament de Consum denuncien discriminació per “ser espanyols”, que van sortir del restaurant sense dinar una hora i deu minuts després d’haver arribat a l’establiment i que van ser “maltractats” per l’encarregada del local.

La indignació de l’advocat lleidatà no només es va limitar a la queixa a Consum, sinó que també ho va denunciar al seu compte de Facebook. “Diuen Visit Andorra. Serà per a francesos... Una hora al restaurant amb dos nens petits per acabar veient seure dues taules que han arribat després de tu i et miren de dalt a baix vint cops per ser espanyol”, escriu l’advocat al missatge a Facebook.

“Al final hem hagut de marxar a les tres de la tarda sense dinar i amb els nens plorant. Quina bona rebuda Andorra”, afegia el turista en el missatge publicat a la xarxa social.

