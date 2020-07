Caldea confia l'estiu a la nova piscina panoràmica al valira

Pedregal considera que la llacuna pot ser un al·licient perquè augmentin els visitants

Actualitzada 04/07/2020 a les 07:53

Lorena Giménez Andorra la Vella

El termolúdic de Caldea reobre les portes amb l’estrena de la nova piscina panoràmica sobre el riu Valira al seu pas per Escaldes-Engordany. El director general, Miguel Pedregal, i la presidenta de Caldea i cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, van manifestar que esperen que la ins­tal·lació pugui ser un al·licient per incentivar l’arribada de turistes al país i a les instal·lacions. En aquest sentit, Pedregal va destacar que “a poc a poc estem veient com les reserves s’acceleren, sobretot a través de la pàgina web, un fet que ens fa ser optimistes i poder tancar un estiu moderadament positiu”.

De la mateixa manera, Gili va comentar que el termolúdic “és un atractiu turístic molt important per a Escaldes i per al país, sobretot en un moment com l’actual, en el qual hem de trobar els mètodes per retornar a la normalitat, malgrat que el virus ens hagi afectat considerablement”. I va afegir que la llacuna panoràmica és una oportunitat perquè “dona atractiu i vida a les instal·lacions”. En aquest sentit, la cònsol major va incidir que gràcies a la bona gestió realitzada l’any passat, aquest exercici no es preveuen pèrdues i això “és un plus per superar aquesta pedra a la sabata que ha suposat la pandèmia”.

D’altra banda, Pedregal va manifestar que el fet que es vagin rebent reserves és la mostra que “progressivament” es podrà tornar als “nivells de normalitat”. Tanmateix, va apuntar que per aconseguir aquesta fita “és necessari anar innovant per mantenir l’atractiu i impulsar les reserves”. I va indicar que malgrat els dubtes sobre la reobertura “esperem un mes d’agost amb un gruix de reserves interessant, tot i que no més que en anys anteriors”.

Quant al personal, en aquesta obertura el termolúdic recupera gairebé tot exceptuant un 20%-30%, que s’anirà reincorporant en els pròxims dies, ja que la voluntat és que tota la plantilla “torni a treballar ben aviat”, va dir el director general. Pedregal també va explicar que Caldea ha adoptat una sèrie de mesures que estableix l’executiu per evitar la propagació del virus, com són la reducció de l’aforament al 30%, una higiene més exhaustiva a les superfícies, l’aigua i l’aire de les instal·lacions, i la dotació a tot el personal d’equipaments de protecció individual.