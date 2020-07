López acusa Jover de mentir sobre el cost de l'FMI

El ministre lamenta el to de les afirmacions del PS però diu que continuarà buscant l’entesa

Eduard Piera

Lídia Raventós Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata va criticar ahir, durament, les xifres que va donar el ministre Jover dimecres en relació amb el cost de l’entrada d’Andorra al Fons Monetari Internacional. “En política no tot s’hi val”, va ser la primera afirmació que va fer el president del grup del PS, Pere López, per després afirmar que “el ministre Jover va mentir deliberadament i va enganyar la població amb les xifres sobre el cost d’entrar a l’FMI. El Govern hauria d’explicar quins beneficis aportarà a la ciutadania aquesta adhesió en lloc de maquillar el cost que tindrà”.

El líder socialdemòcrata va anar més enllà i va afirmar que “fa dues setmanes, al Consell General, ens van dir que no es podia augmentar la prestació dels autònoms en 200 euros perquè això tindria un cost que no es podria suportar. Estàvem parlant d’uns 300.000 euros mensuals. I ara, resulta que sí que hi ha 100 milions d’euros per tenir-los bloquejats. No té sentit”. López va acabar dient que “espero que no vulguin demanar finançament, perquè perdríem el control sobre les finances i la política fiscal del país. Tots sabem com actuen els homes de negre de l’FMI quan s’ha de recórrer a ells per demanar algun tipus de crèdit”.

Per la seva part, el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, va lamentar les declaracions de López. En aquest sentit, Jover va dir que “el PS s’omple molt la boca de mà estesa i que vol buscar el consens, però fent aquest tipus de declaracions, abans que es faci la compareixença a petició pròpia que vaig anunciar, em sembla que no és el millor camí. Però jo continuaré buscant l’acord entre tots”. El ministre de Finances va instar a esperar que es completés el procés d’adhesió per veure “qui té raó” sobre el cost real que tindrà entrar a l’FMI. En aquest sentit, cal recordar que Jover va defensar en la roda de premsa del consell de ministres de dimecres que era de 4.667 euros l’any i haver de tenir 266.500 euros bloquejats en un compte al Principat, mentre que el líder del PS va defensar que caldria tenir 25 milions d’euros en un dipòsit a nom de l’FMI a Washington i els altres 75 milions caldria que estiguessin bloquejats, en primera instància, en un compte a Andorra. Sobre això, Jover va recordar que “vista la complexitat, no hem volgut fer els càlculs nosaltres, i hem esperat que l’FMI ens facilités aquestes xifres per tal de poder-ho explicar. Hem estat molt prudents”.



La resta de grups, a favor

Pel que fa a la resta de l’arc parlamentari, van rebre de bon grat les explicacions del ministre Jover entorn de l’entrada a l’FMI. En aquest sentit, el president del grup de terceravia, Josep Pintat, va dir que “nosaltres, en el seu moment, quan es van enviar les cartes, ja ens vam mostrar favorables a l’entrada a l’FMI. Pensem que és un organisme que és un pas més de cara a consolidar la imatge d’Andorra a escala internacional”. Pintat va recordar que “ara cal veure tot el dossier i la lletra petita, perquè és un tema d’envergadura important. Esperarem la compareixença del ministre Jover per aclarir els dubtes que hi pugui haver”, però va voler destacar que “ens sembla una molt bona notícia, però ens cal tenir més informació i el full de ruta”.

Encara més favorable a l’explicació es va mostrar el president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, que va recordar que “ja vaig explicar en seu parlamentària que les quantitats que s’estaven dient que caldria pagar per entrar a l’FMI no eren certes. Ara que tenim les xifres, es demostra que vam explicar la veritat”. Enseñat va afegir que “amb els costos damunt la taula, estem davant d’una bona notícia perquè l’FMI és una entitat de prestigi internacional i que formar-hi part serà molt bo per a Andorra”. Finalment, Enseñat va dir que “cal tenir clar que un aval no és el mateix que bloquejar diners”.

Per part del grup liberal, el seu president, Ferran Costa, va mostrar satisfacció i va afirmar que “és una excel·lent notícia. Som un dels pocs països que encara no en formem part. Per tant, estar amb tots els països del món sempre és positiu”. Sobre les declaracions del PS, va dir que “sembla que s’emmarquen a voler desprestigiar. Però, per mi, té molta més credibilitat el ministre que ha portat les negociacions que no pas algú que no hi ha estat present en cap moment”.

