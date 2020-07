Un treballador de la neteja del comú d'Escaldes-Engordany ha trobat l'arma, que estava molt malmès i era d'aire comprimit

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 03/07/2020 a les 16:56

Redacció Andorra la Vella

La policia ha retirat avui d'una paperera situada davant de l'hospital una arma. Fonts del cos han explicat al Diari que es tractava d'un revòlver real d'aire comprimit, tot i que no ha suposat cap perill perquè estava molt malmès i ja no funcionava. Els fets han ocorregut al voltant de les 10 hores i ha estat trobada per un treballador de la neteja del comú d'Escaldes, que ha avisat als agents, que l'han retirat de les escombraries.

#3 El llop de Padern

(03/07/20 14:47)



#2 estripagecs

(03/07/20 14:42)



#1 News

(03/07/20 13:15)