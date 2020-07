La policia deté tres 'camells' amb 55 grams de cocaïna

Els tenien en dosis preparades per a la venda, a més de 26 grams de pasta de la mateixa droga

El cos de policia va arrestar tres persones dimecres passat per possessió de més de cinquanta grams de cocaïna. Segons van informar els agents a través d’un comunicat, l’operació es troba judicialitzada i s’emmarca dintre de les actuacions que realitzen per la lluita contra el tràfic d’estupefaents. Els arrestats, dos homes de 27 i 25 anys i una dona de 55, tots residents al Principat, disposaven, en el moment de la detenció, de 55 grams de cocaïna preparats en 52 dosis de poc més d’un gram que s’havien de destinar a la venda al detall del producte estupefaent.

La policia va notificar que els acusats tenien en la seva possessió 26 grams de pasta de cocaïna, la qual també tenien la intenció de vendre com a producte de baix cost i que té un gran component addictiu per a qui la consumeix, dues bàscules i diversos estris que servien per confeccionar els petits embolcalls en què es distribueix la droga.

Des del cos de seguretat també van manifestar que la lluita contra el tràfic d’estupefaents constitueix un dels eixos principals de l’acció policial, amb l’objectiu de garantir una eficaç lluita contra un dels fenòmens delictius més extensos en la societat moderna i que representen una veritable qüestió de salut pública.

