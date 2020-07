La Creu Roja ha portat 4.232 àpats a casa durant la crisi

L'entitat destaca que ha gestionar 1.934 voluntaris al llarg dels mesos de l'emergència sanitària que han fet possible que hagi donat ajut

Actualitzada 03/07/2020 a les 16:08

Redacció Andorra la Vella

La Creu Roja ha repartit 4.232 àpats a domicili i ha distribuït 2.613 quilos d'aliments durant els mesos de l'emergència sanitària de la Covid-19, segons el balanç d'actuacions que ha fet públic avui. L'entitat detalla que ha gestionat la feina de 1.934 voluntaris que han fet possible que hagi desenvolupat totes les tasques assumides i agraeix la seva implicació i la de totes les empreses, col·lectius i institucions que han fet donacions perquè hagi pogut donar suport a moltes persones en situacions de dificultat.

L'ONG explica que han fet 3.110 trucades preventives a padrins per comprovar com es trobaven durant els mesos de confinament i 6.576 trucades vinculades als Stop Labs on s'ha fet el cribratge massiu a la població per detectar el nivell d'anticossos del SARS-CoV-2.

La feina de la Creu Roja al llarg dels mesos d'epidèmia de coronavirus inclou a més 902 serveis d'atenció domiciliària i 1.113 de transport sociosanitari i ha rebut 23 donacions econòmiques i 53 de material.