La UE concedeix l'autorització comercial al remdesivir

Actualitzada 03/07/2020 a les 13:44

Redacció Andorra la Vella

La Unió Europea ha concedit avui l'autorització condicional de comercialització del remdesivir com a primer tractament validat per a la lluita contra la Covid-19. L'Agència europea de medicaments ha avaluat les dades sobre els efectes de l'antiviral produit per la farmacèutica Gilead en un període de temps molt curt, un mètode que s'utilitza per emergències sanitàries per tal de processar la informació a mesura que està disponible. El remdesivir s'autoritza com a tractament de la Covid-19 en persones a partir de 12 anys que tinguin pneumònia i requereixin oxigen suplementari, un fet que acurta l'estada a l'hospital en quatre dies, però no redueix la mortalitat.

