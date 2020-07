Gallardo exalta la tasca de Toti Garcia durant la pandèmia

Actualitzada 03/07/2020 a les 06:27

MONTANER RETREU A BENAZET LES "CONTRADICCIONS" PER LA FACTURA D'ORIOL MITJÀ

La consellera general de terceravia Carine Montaner va retreure al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, les seves “contradiccions” referents a l’assessorament de l’epidemiòleg Oriol Mitjà durant la pandèmia, que va cobrar prop de 3.6000 euros per part del Govern. “Vostè em va dir textualment que no hi havia cap contracte i que havia pres les decisions oportunes i que només havia donat consell”, va declarar Montaner en al·lusió a la compareixença legislativa de Sanitat del 19 de maig. De forma taxativa, el cap de Govern, Xavier Espot, va sentenciar que “el senyor Mitjà mai ha estat l’assessor del Govern” i va limitar-se a dir que “els honoraris que se li han pagat responen a un assessorament puntual”, concretament “de quatre dies”. Lluny d’apaivagar-se la controvèrsia, Montaner també es va enganxar amb el ministre de Salut en sostenir que el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, no va passar el confinament al Principat. “Si vol marxar que marxi, ja trobarem una altra persona”, va afirmar Montaner, crítica amb Piqué per no abaixar-se el sou. “És absolutament fals que sortís d’Andorra”, va exclamar Benazet, qui va passar de puntetes respecte a la qüestió salarial tot afirmant que “la vam votar tots els grups parlamentaris”.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va sortir ahir al pas de “les teories de la conspiració” per “desmitificar i aclarir les insinuacions que injustament s’han fet” al tomb de la contractació de l’empresa A2 Security, de la qual és propietari el destacat militant liberal Toti Garcia. Així doncs, l’aferrissada defensa del ministre que va realitzar durant la sessió de control al Consell General es va sustentar en el compliment de la legislació per convenir el seu assessorament amb el Govern i en la vàlua professional de l’empresari per captar inversió estrangera.Segons el ministre, la modalitat de contractació es va dur a terme a través “d’una adjudicació directa de caràcter sensible”, d’acord amb la Llei de Funció Pública. D’aquesta manera, per la prestació dels serveis d’A2 Security entre el 5 de juny i el 31 de desembre, Garcia percebrà 21.520 euros –despeses de desplaçament no incloses– que ingressarà en tres cobraments diferents. Amb tot, malgrat insistir que “no hi ha res a amagar”, Gallardo va revelar que el Govern ja va abonar prop de 25.000 euros a A2 Security en un primer contracte signat el desembre de 2019 que no va arribar a publicar-se al BOPA.Pel que fa a les aptituds per atreure inversió estrangera, el ministre es va desfer en elogis al propietari d’A2 Security per la seva cartera de clients i magnitud de contactes, tot i reiterar que “no hem contractat la persona, sinó l’empresa”. Amb referència als “interessos partidistes” que posen en dubte l’experiència de Garcia per assessorar el Govern en aquesta matèria, Gallardo va manifestar que “ les persones es poden formar i reconvertir per dedicar-se a altres coses a les quals no s’han dedicat al llarg de la seva trajectòria professional”.En aquest sentit, la dinamització de nous sectors econòmics o el patrocini d’esdeveniments són algunes de les tasques encomanades per les quals haurà d’acreditar mensualment “projectes que siguin d’interès per a l’economia”. A tall d’exemple, el titular d’Economia va assegurar que Garcia –qui també era la persona escollida per Gallardo com a responsable de seguretat de la Cimera Iberoamericana– ha posat sobre la taula del Govern una inversió de 250.000 euros per part d’una empresa que està interessada a patrocinar l’esdeveniment si se celebra presencialment.En darrer lloc, Gallardo va realçar Garcia per haver actuat “altruistament” durant la pandèmia, és a dir, “sense cobrar cap tipus de comissió i treballant en caps de setmana quan no eren competència del seu contracte” per aconseguir material de protecció mèdic. I, sobre aquesta qüestió, va advertir que si no cessa la polèmica vinculada a A2 Security almenys hi hauria dues empreses que van subministrar ventiladors mecànics que s’estarien replantejant repetir l’acció en una altra situació d’emergència sanitària. Per tot plegat, va cloure que “no és acceptable que es llancin acusacions que malmeten el nom de l’empresa i el prestigi del país”.