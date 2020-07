Gallardo i els representants del taxi tracten la situació del sector

El ministre els ha traslladat el compromís de l'executiu per treballar conjuntament en l'actualització del servei i en el reglament de l'ús de la centraleta

El ministre i els taxistes El ministre Jordi Gallardo i els representants del taxi SFGA

Actualitzada 03/07/2020 a les 18:38

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, s'han reunit aquest matí amb els representants de les associacions del sector del taxi per parlar sobre les seves inquietuds, així com la situació actual del col·lectiu. Gallardo els ha traslladat la voluntat de treballar conjuntament en el reglament del taxi i en el que regula l'ús i utilització de la centraleta, que segons el ministre hauria de ser única i independent, mitjançant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Així mateix, Gallardo ha destacat el compromís de l'executiu per treballar conjuntament en l'actualització del servei tenint en compte el context actual i fomentar l'optimització i modernització del sector.