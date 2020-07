Espectacles infantils el cap de setmana a Canillo

El comú inicia les activitats de lleure per als petits amb limitació d'aforament i ús de mascareta

Actualitzada 03/07/2020 a les 09:31

Redacció Andorra la Vella

El comú de Canillo comença demà la temporada d'espectacles d'estiu per als infants amb l'actuació del Pallasso Xisclet a les cinc de la tarda a la plaça del Prat del Riu. L'activitat es proposa per passar una estona divertida tant per a residents com per a turistes i l'aforament estarà limitat, amb senyalització de les cadires, i s'ha de portar mascareta seguint les recomanacions sanitàries imposades per evitar contagis de la Covid-19.

La cita per als infants es repeteix diumenge amb l'espectacle musical Un Xic de Rock a la mateixa hora i a la mateixa plaça. Les actuacions es traslladaran a l'edifici Pere Caus en cas de pluja.