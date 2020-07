Els psicòlegs reivindiquen entrar a la CASS i volen ser part de la solució

Van atendre un total de 274 persones a les consultes gratuïtes fetes en el confinament

Eduard Piera Andorra la Vella

El president del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra, Òscar Fernàndez, va refermar la voluntat del Copsia de formar part de la CASS. Ho va fer durant la presentació dels resultats de l’enquesta duta a terme, conjuntament amb el CRES, en què es van reivindicar com a “part de la solució”. En aquest sentit, Fernàndez va explicar que “hi ha molt bona sintonia amb aquest ministeri de Salut i el Govern, però ara cal que es passi de les paraules als fets. Malauradament, al món occidental la primera causa de consultes són els problemes de salut mental”. El president del Copsia va afegir que “no hem parlat que entri només algun servei. La nostra voluntat és que entri tota l’atenció psicològica a la cartera de serveis, però si per començar hem de fer passos petits i ens ho proposen, ho podem estudiar”.

Durant el confinament, els psicòlegs, de manera voluntària i gratuïta, van atendre 274 persones. Sobre l’enquesta, Fernàndez va destacar que un 40% de la població veu el futur amb preocupació, però va afegir que “les preguntes es van fer abans de l’anunci de les mesures econòmiques”. Mentre que un 20% van admetre tenir problemes per tal de poder gestionar les relacions familiars pel desconfinament, a un altre 20% els generava angoixa pensar en el procés de desconfinament. Fernàndez va admetre que aquests resultats s’havien pogut veure mediatitzats pel moment que s’havia fet l’enquesta, però va afirmar que “era molt necessari fer-la perquè a Andorra no tenim dades per poder comparar. I ara, si mai es torna a donar una situació similar, en tindrem”. En aquest sentit, el director del CRES, Joan Micó, va afirmar que “l’enquesta feta pel col·legi té molt valor. I ara seria interessant fer-ne una altra més endavant per tal de poder avaluar els resultats i comparar-los. Això sí, caldria fer-la amb les mateixes preguntes per tal de poder comparar-ho directament”. Finalment, des del Copsia van voler destacar que l’enquesta s’havia formulat a través de les xarxes socials, majoritàriament per Whats­App, i que en només vuit dies en què va estar vigent l’havien contestat un total de 1.679 persones.

