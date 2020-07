Els hotels freguen el 50% aquest cap de setmana

La Unió Hotelera ha anunciat que entre el 65 i el 70% dels allotjaments estaran oberts

Turistes al Pas de la Casa Turistes al Pas de la Casa en la reobertura als visitants Fernando Galindo

Actualitzada 03/07/2020 a les 12:35

Redacció Andorra la Vella

La previsió d'ocupació dels hotels se situa en el 47,58%, segons les dades fetes públiques per la Unió Hotelera, que ha anunciat que reprenen l'activitat un nombre important d'establiments i estaran oberts al públic entre el 65% i el 70% dels allotjaments. Les millors xifres d'arribada de clients són les de la parròquia d'Encamp on els hotels esperen omplir al 76,34% el cap de setmana, mentre que a Andorra la Vella i Escaldes es frega el 60% i els nivells més baixos són per a Sant Julià que es queda en un 10% de la capacitat hotelera. L'ocupació de dissabte és de moment del 42% i diumenge ascendeix fins al 52%, segons les dades recollides per la patronal dels diferents hotels.

La UH ha informat que el cap de setmana passat, el primer que es va reprendre l'activitat turística amb més intensitat, l'ocupació real va ser del 56,66% quan la previsió era del 24% i només hi havia disponibles un 20% dels establiments hotelers del Principat.

#4 Anti

(03/07/20 22:37)



#3 tremola 2021

(03/07/20 15:35)



#2 Alfred

(03/07/20 15:28)



#1 mentira

(03/07/20 14:22)