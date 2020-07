El Parc de les Tres Nacions edita el primer mapa guia

L'eina permetrà que els visitants tinguin tota la informació necessària sobre l'espai transfronterer

Presentació del mapa del Parc de les Tres Nacions Mapa del Parc de les Tres Nacions Comú de la Massana

Actualitzada 03/07/2020 a les 16:23

Redacció Andorra la Vella

El Parc pirinenc de les Tres Nacions, que està format pel Parc natural de l'Alt Pirineu, el de la Vall del Sorteny, el de les Valls de Comapedrosa, i el Pac Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, ha presentat avui el primer mapa guia. la cita s'ha celebrat al despoblat medieval de Sant Creu de Llagunes, el jaciment arqueològic més important del parc de l'Alt Pirineu, per rememorar els avantpassats. El mapa guia és una de les primeres accions conjuntes entre els quatre parcs i es distribuirà de manera gratuïta en els centres d'informació de tots els parcs naturals i les oficines de turisme, així com a 200 establiments turístics. L'objectiu és que el visitant conegui el Parc de les Tres Nacions, quins són els diferents accessos que hi ha per arribar-hi, quins equipaments pot trobar, dades de contacte i un recull de fotografies. A més del mapa, els parcs també van acordar a finals de desembre de 2019, que s'implementarien una quarantena d'accions durant els pròxims quatre anys. En aquest sentit, està previst la creació d'una aplicació per accedir a la informació i recursos dels parcs, un domini web comú, inventariar els hàbitats i espècies a conservar dins el parc transfronterer, promoure els productes locals i establir mecàniques d'intercanvi per a escolars, famílies i professionals dels parcs integrats, entre d'altres.