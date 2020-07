El comú ha incrementat les promocions del giny per arribar a diferents públics i ha estrenat onze noves rutes BTT de diferents dificultats

El Funicamp reobre després de la pandèmia

Actualitzada 03/07/2020 a les 12:45

Andorra la Vella

El Funicamp inicia demà la temporada d'estiu i funcionarà des de les 9 del matí fins a les 17 hores, cada dia ininterrompudament, fins al 13 de setembre. L'obertura del giny s'ha avançat quinze dies com a mesura de reactivació i dinamització turística de la parròquia arran de la pandèmia de la Covid-19. El comú ha incrementat les promocions per arribar a diferents públics, com les famílies que tindran accés gratuït al Funicamp si pertanyen al Club Piolet o al Club Super 3, als socis del Carnet Jove d'Andorra i de Catalunya que tindran un descompte del 50% en el preu del tiquet, als socis de la Federació espanyola de Club de Campistes que es beneficiaran d'un 10% de rebaixa, i els residents al país que durant la primera setmana tindran portes obertes al giny. El preu del trajecte per persona és de 6 euros, en un sol sentit, i d'11 euros si es compra el tiquet d'anada i tornada. La venda de tiquets s'efectua a l'Oficina de Turisme del Funicamp. Així mateix, també s'ha inclòs el viatge amb Funicamp dins dels paquets turístics que s'han treballat amb l'associació d'agències de viatges com a pla de xoc per incrementar les pernoctacions a la parròquia.

Una altra novetat és la creació d'un tiquet individual de tres viatges només de pujada d'un dia per a ciclistes, ja que també s'inauguren noves rutes de bicicleta de muntanya que el comú ha senyalitzat i "traquejat" a la zona de Solanelles, Grau Roig i Les Pardines, amb l'objectiu de convertir-se en una destinació de turisme familiar i esportiu. En aquest sentit, seran onze noves rutes de diferents nivells, dels quals dos són fàcils i estan destinades per a infants amb una mica d'experiència en BTT, sis d'elles són de nivell mitjà i quatre de dificultat elevada per a ciclistes experts. La distància d'aquestes rutes oscil·la entre els 4 i els 22 quilòmetres, i cinc d'elles són circulars.